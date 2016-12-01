Elbistan’a bağlı Büyük Yapalak Mahallesi’nden merhum Cemal Ceylan’ın hanımı, Ömer Ali Yavaş’ın kızı, Küçük Mehmet’in kız kardeşi, MEB personeli İrfan, TKİ personeli Abdullah, Memduh, Mehmet ve Ali Ceylan kardeşlerin anneleri, Zeliha Ceylan, 85 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi, 1 Aralık 2016 Perşembe günü Büyük Yapalak Mahallesi’nde defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Büyük Yapalak Mahallesi’nde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 542 407 9630 oğlu İrfan, 0 545 679 1682 oğlu Memduh, 0 544 908 8203 oğlu Ali, 0 507 006 2576 oğlu Abdullah, 0 543 374 2747 oğlu Mehmet.
ALLAH rahmet eylesin