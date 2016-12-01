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Zeliha Ceylan 85 yaşında

Elbistan’a bağlı Büyük Yapalak Mahallesi’nden merhum Cemal Ceylan’ın hanımı,

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Zeliha Ceylan 85 yaşında

Elbistan’a bağlı Büyük Yapalak Mahallesi’nden merhum Cemal Ceylan’ın hanımı, Ömer Ali Yavaş’ın kızı, Küçük Mehmet’in kız kardeşi, MEB personeli İrfan, TKİ personeli Abdullah, Memduh, Mehmet ve Ali Ceylan kardeşlerin anneleri, Zeliha Ceylan, 85 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 1 Aralık 2016 Perşembe günü Büyük Yapalak Mahallesi’nde defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Büyük Yapalak Mahallesi’nde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 542 407 9630 oğlu İrfan, 0 545 679 1682 oğlu Memduh, 0 544 908 8203 oğlu Ali, 0 507 006 2576 oğlu Abdullah, 0 543 374 2747 oğlu Mehmet.

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mevlüt akın 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUME ZELİHA CEYLAN TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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HUSEYİN ÖNAT 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah....

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 hafta önce

merhum teyzemize yüce Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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FAİK KARAKUŞ 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun yakınlarının başı sagolsun

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Mehmet bozkurt 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yusuf Demir iett 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ceylan ailesine başsağlığı diliyorum

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ÖMER GÜLENÇ 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesın mekanı cennet olur işAllah

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