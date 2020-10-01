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Zekiye Erbilen 82 yaşında

Zekiye Erbilen 82 yaşında
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Aslen Çoğulhan Mahallesinden merhum Ali ve Fatma Aslan ailesinin kızı, Karahüyük mahallesinden merhum Haşim (Çavuş) Erbilen’in eşi, Mustafa, Abdürrezak, Mehmet, Ömer, Gülpaşa, Nurgül, Nihayet, Songül, Nurdan, Nezafet kardeşlerin anneleri,Hüseyin Erbilen, Emin Aslan, Ömer Özgen, Cesur Çakır, Nuri Yüce, Mehmet Kandemir bacanakların kayınvalidesi Zekiye Erbilen beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakiben Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 544 401 81 44 oğlu Mehmet,

0 505 359 03 94 oğlu Ömer




































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Zekiye Erbilen 82 Yaşında
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Adem Kancı 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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NURİ YALÇINÖZ 13 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Yılmaz kalkan 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 12 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Cuma Eser 12 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Mehmet pamir (izmir) 12 saat önce

Merhumeye Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 12 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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