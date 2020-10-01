Zekiye Erbilen 82 yaşında

Aslen Çoğulhan Mahallesinden merhum Ali ve Fatma Aslan ailesinin kızı, Karahüyük mahallesinden merhum Haşim (Çavuş) Erbilen’in eşi, Mustafa, Abdürrezak, Mehmet, Ömer, Gülpaşa, Nurgül, Nihayet, Songül, Nurdan, Nezafet kardeşlerin anneleri,Hüseyin Erbilen, Emin Aslan, Ömer Özgen, Cesur Çakır, Nuri Yüce, Mehmet Kandemir bacanakların kayınvalidesi Zekiye Erbilen beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakiben Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 544 401 81 44 oğlu Mehmet,
0 505 359 03 94 oğlu Ömer
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun