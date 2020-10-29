Zekiye Ay 85 yaşında

Ekinözü ilçesi Demirlik Mahallesinden Merhum İsmail ve Elif Aslan’ın kızı, Mehmet Ay’ın hanımı, merhum Aslan Hoca Hüseyin, Nevzat Aslan, Zekeriya, Şükrü ve Ali Aslan’ın kız kardeşleri, Mevlüt, Teyfik, Bahtiyar, Selahattin, Sadık, Fahri, Elif, Halide, Feride ve Sevder’in anneleri, Durdu Uykun, Duran Ay, Duran Yıldız ve Muhammet Aslan’ın kayınvalideleri Zekiye Ay, vefat etmiştir. Cenazesi 29 Ekim Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi Yıldız Market arkası kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0536 023 7423 oğlu Bahtiyar

0533 471 8699 oğlu Selahattin

0544 413 6201 oğlu Fahri.