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Zekeriya Doğan 53 yaşında

Zekeriya Doğan 53 yaşında

Zekeriya Doğan 53 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Ömer ve Rabia Doğan ailesinin oğlu, İğde mahallesinden Mevlüt  Çevik’in damadı, Taliha doğanın eşi Fikri, Okan Doğan’ın babası,Şaban ve Osman Çevik’in eniştesi, Ramazan, Mustafa, merhum Vildan Doğan kardeşlerin abisi, çarşı esnafı elektronikçi Hacı Doğan’ın yeğeni, TEK’den emekli Yemliha Doğan, şekerden emekli Cuma Doğan’ın yeğeni, esnaf Adil Erdoğan’ın kuzeni, Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan’ın kuzeni, esnaf Adil Mustafa Doğan’ın kuzeni, Aykut, Ozan, Ömer’in amcaları, Selin Doğan’ın dayısı, şeker fabrikasından emekli Zekeriya Doğan vefat etmiştir.

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i site yol kavşağında okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 531 464 87 37 oğlu Okan

 

 


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kahraman yay 3 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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İsmet yüksel 3 saat önce

Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın inşAllah

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Ali Akarsu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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haci ünal 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İbrahim Gövcecik 2 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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İsmail güreşci 2 saat önce

Allah cc Rahmet etsin makamı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum...

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