Zekeriya Doğan 53 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Ömer ve Rabia Doğan ailesinin oğlu, İğde mahallesinden Mevlüt Çevik’in damadı, Taliha doğanın eşi Fikri, Okan Doğan’ın babası,Şaban ve Osman Çevik’in eniştesi, Ramazan, Mustafa, merhum Vildan Doğan kardeşlerin abisi, çarşı esnafı elektronikçi Hacı Doğan’ın yeğeni, TEK’den emekli Yemliha Doğan, şekerden emekli Cuma Doğan’ın yeğeni, esnaf Adil Erdoğan’ın kuzeni, Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan’ın kuzeni, esnaf Adil Mustafa Doğan’ın kuzeni, Aykut, Ozan, Ömer’in amcaları, Selin Doğan’ın dayısı, şeker fabrikasından emekli Zekeriya Doğan vefat etmiştir.
Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i site yol kavşağında okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 531 464 87 37 oğlu Okan
Allah rahmet eylesin