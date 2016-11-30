Zekai Aygün 54 yaşında;
30 Kasım 2016 Çarşamba 21:35
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30 Kasım 2016 Çarşamba 21:35
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Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun
MERHUM ZEKAİ AYĞÜN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Zekai ye Allahtan rahmet, yakınlarına ve köylülerime başsağlığı dilerim.
ALLAH cc rahmet eylesin,mekanı cennet olsun
merhuma yüce Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. geride kalan ailesinin başı sağlolsun
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun
köylüme, Allah tan rahmet ve başta kardeşleri olmak üzere tüm yakınlarına sabır dilerim.