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Zekai Aygün 54 yaşında;

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Zekai Aygün 54 yaşında;
Eldelek Mahallesinden Merhum Kazım ve Hatice Aygün ailesinin oğlu, Zeki, Suzan, Tülay, Hacı, Erdoğan, Ayhan ve Güngör Aygün kardeşlerin abisi Zekai Aygün 28.11.2016 tarihinde vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi Eldelek Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için irtibat 
0 542 408 35 46
0 532 120 75 30
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Mehmet Gözükara-Mersin 3 hafta önce

köylüme, Allah tan rahmet ve başta kardeşleri olmak üzere tüm yakınlarına sabır dilerim.

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İsa Öksüz 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUM ZEKAİ AYĞÜN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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REŞİT ÇİMEN MUĞLA 3 hafta önce

Zekai ye Allahtan rahmet, yakınlarına ve köylülerime başsağlığı dilerim.

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ALİ GÖZÜKARA 3 hafta önce

ALLAH cc rahmet eylesin,mekanı cennet olsun

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 hafta önce

merhuma yüce Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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turabi kurt 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. geride kalan ailesinin başı sağlolsun

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Eminçifliklimuğla 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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