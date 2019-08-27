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Zebik KOCA 82 yaşında

Zebik KOCA 82 yaşında

Zebik KOCA 82 yaşında
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Elbistan'ın Alkayaoğlu Mahallesi'nden  Şıhhamit-Zayney Öztürk'ün kızı, Afşin'in Alemdar Mahallesi'nden Kel Hüseyinler kabilesinden merhum Bekir-Meryem Koca'nın gelini, merhum Daş Mamet namı ile anılan Mehmet Koca'nın eşi, Ekrem, merhum İlyas, Kemal, İlhami, Remziye Koç, Ayşe Tecir, Hatice Koca kardeşlerin annesi, merhum Alirıza, Cuma ve İsmail Öztürk, Zahey Kaya ve merhum Mihriban Kürklü'nün kız kardeşi, Cemal Koç, Teyfik Koca ve Hasan Tecir bacanakların kayınvalidesi,  Zebik Koca, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 27 Ağustos 2019 Salı günü (bugün) Ulu Camii'nde Öğle Namazı’na müteakip kılınacak Cenaze Namazı’nın ardından Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi'nde oğlu Ekrem Koca'nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Ekrem: 0541 266 46 16

Oğlu Kemal: 0533 569 11 52

Oğlu İlhami: 0541 494 70 28


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