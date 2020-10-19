banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zebiğ Çelik

Zebiğ Çelik
banner17

Büyükyapalak mahallesinden merhum Mustafa ve merhume Hanım Vural ailesinin kızı, Taşolar kabilesnden Ali Çelik'in hanımı, Elbistan eski Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Ahmet, Mustafa, Kazım, Münüre, Hidayet, Nakşiye, Mansur ve Fadime kardeşlerin annesi, Cemil, Nafi, İbrahim, Emine, Döndü, Fadime, Havva ve Neriman kardeşlerin ablası, Zebiğ Çelik vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ekim 2020 Salı günü Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir.

Taziyesi Büyükyapalak mahallesinde kendi hanesinde olacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 505 645 91 61 oğlu Ramazan Çelik

0 544 242 22 38 kardeşi İbrahim


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Zebiğ Çelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.