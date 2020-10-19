Büyükyapalak mahallesinden merhum Mustafa ve merhume Hanım Vural ailesinin kızı, Taşolar kabilesnden Ali Çelik'in hanımı, Elbistan eski Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Ahmet, Mustafa, Kazım, Münüre, Hidayet, Nakşiye, Mansur ve Fadime kardeşlerin annesi, Cemil, Nafi, İbrahim, Emine, Döndü, Fadime, Havva ve Neriman kardeşlerin ablası, Zebiğ Çelik vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ekim 2020 Salı günü Büyükyapalak mahallesinde defnedilecektir.
Taziyesi Büyükyapalak mahallesinde kendi hanesinde olacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 505 645 91 61 oğlu Ramazan Çelik
0 544 242 22 38 kardeşi İbrahim