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Zahide Kul 68 yaşında

Zahide Kul 68 yaşında
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Hamamcılar Kabilesinden merhum Ali ve Ayşe Hamamcı'nın kızları, merhum Aşir Murat Kul'un eşi, Murat, Fatih, Ertuğrul, Hatice, Yasemin ve Ayşegül kardeşlerin annesi, Halil ve Mehmet Hamamcı, Hasibe Karalar, Hatice Darendeli ve Güler Çapar'ın kız kardeşi, Erol Bekçi, H.Ibrahim Karalar ve Köksal Darendeli'nin teyzesi, Ragıp ve Hasan Kul'un yengesi ,"Zahide Kul" Almanya'da vefat etmiştir, cenazesi 19 Nisan pazar günü ikindi vakti Gariplik mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefon:

Kardeşi Mehmet Hamamcı 0543 415 80 39

H.Ibrahim Karalar 0545 616 46 16

Erol Bekçi 0543 604 11 51

Köksal Darendeli 0543 246 93 46

Ragıp Kul 0544 809 10 15


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Zahide Kul 68 Yaşında
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