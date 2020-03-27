Zahide Keser 89 Yaşında ;

Aslen Kızılcaoba mahallesinden Çoban Mehmet’in kızı, merhum Sünnetçi Nakşi’nin eşi, merhum İzzet, Ömer, Haceli Gökcecik’in kız kardeşi, Sıdıka Bildiricinin ablası, Belediyeden emekli merhum Recep, emekli öğretmen Mehmet, Belediye personeli sünnetçi Zeki, Selahattin, Mobilyacı Yücel, Termik santrali güvenlik şefi Arif, Antalya hukuk fakültesinde Doçent Hayri, Çelikler holdingte çalışan Bülent Keser kardeşlerin annesi, 30 torun ninesi ve 20 torun çocuğu Büyükannesi Zahide Keser 27 Mart 2020 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindin namazını müteakiben Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kuranı kerimi Köprübaşı mahallesi Ceyhan parkı karşısı Sünnetçi Nakşi apartmanında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye telefonları
Oğlu Mehmet: 0543 350 08 38
Oğlu Zeki: 0535 245 88 23
Oğlu Selahattin: 0536 332 09 07
Oğlu Yücel:0542 732 25 35
Oğlu Arif: 0545 915 79 21
Oğlu Hayri:0505 783 24 64
Oğlu Bülent: 0542 732 11 99