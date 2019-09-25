Zahide Eren 88 yaşında

Aslen Malatya’nın Darende ilçesinden olup Elbistan’da ikamet eden Şahin Eren’in eşi, Bekir, Hacı, Zübeyde, Ayşe, Mustafa ve Osman Eren kardeşlerin anneleri, Taner Akkuş ve Şemsettin Eren bacanakların kayınvalidesi Zahide Eren vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yenice Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yenice Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 387 6969 oğlu Bekir

0541 544 4644 oğlu Hacı

0542 260 0299 oğlu Mustafa

0542 721 0756 oğlu Osman

0555 751 4163 damadı Şemsettin

0544 874 4637 damadı Taner.