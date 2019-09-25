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Zahide Eren 88 yaşında

Zahide Eren 88yaşında

Zahide Eren 88 yaşında
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Aslen Malatya’nın Darende ilçesinden olup Elbistan’da ikamet eden Şahin Eren’in eşi, Bekir, Hacı, Zübeyde, Ayşe, Mustafa ve Osman Eren kardeşlerin anneleri, Taner Akkuş ve Şemsettin Eren bacanakların kayınvalidesi Zahide Eren vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yenice Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yenice Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar: 

0542 387 6969 oğlu Bekir

0541 544 4644 oğlu Hacı

0542 260 0299 oğlu Mustafa

0542 721 0756 oğlu Osman

0555 751 4163 damadı Şemsettin

0544 874 4637 damadı Taner.


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Ömer 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sayim can 6 saat önce

Allah rahmet etsin başınız sag olsun mekanı cennet olsun inşaAllah

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cuma eser 5 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ahmet Sungur 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yattigi yerler nur olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Aydemir Ünlü (Denizli) 4 saat önce

Hakkı rahmetine kavuşmuş olan merhumeye yüce Allahım rahmet versin, kederli ailesine de sabırları dilemekteyiz. Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun.

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Yılmaz kalkan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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