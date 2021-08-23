Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
TBMM Başkanı Şentop’tan 35 yıl önce görev yaptığı Elbistan’a özel ziyaret
TBMM Başkanı Şentop’tan 35 yıl...
TEMA Vakfı’ndan termik santral açıklaması
TEMA Vakfı’ndan termik santral açıklaması
Tohumunu Avrupa’dan getirdi, dev kabak görenleri şaşırtıyor
Tohumunu Avrupa’dan getirdi, dev kabak...
Siyah çekirdekte erken hasat uyarısı
Siyah çekirdekte erken hasat uyarısı
Kaymakam Demir, sel ve taşkının yaşandığı Geçit’te inceleme yaptı
Kaymakam Demir, sel ve taşkının...
banner191
banner162

Yusuf Yüce 70 yaşında

Yusuf Yüce 70 yaşında
banner167

Kızılcaoba Mahallesi’nden altıncı Ahmet’in oğlu, camcı Durmuş’un damadı, Yıldız Yüce’nin eşi, Selim, Ayşe ve Sevim kardeşlerin babası, Muharrem, merhum Fevzi ve Şeref Yüce ile Lütfiye Yeleğen kardeşlerin kardeşi Fahri Türk ve Ahmet Şekerci bacanakların kayınbabası Yusuf Yüce vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Somuncu Baba Cami karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0552 356 6298

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yüce 70 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.