Yusuf Yüce 70 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden altıncı Ahmet’in oğlu, camcı Durmuş’un damadı, Yıldız Yüce’nin eşi, Selim, Ayşe ve Sevim kardeşlerin babası, Muharrem, merhum Fevzi ve Şeref Yüce ile Lütfiye Yeleğen kardeşlerin kardeşi Fahri Türk ve Ahmet Şekerci bacanakların kayınbabası Yusuf Yüce vefat etmiştir. Cenazesi, 23 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Somuncu Baba Cami karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

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