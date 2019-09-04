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Yusuf Yılmaz 87 yaşında,

Yusuf Yılmaz 87 yaşında,

Yusuf Yılmaz 87 yaşında,
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Karahüyük mahallesinden Süleyman ve Ayşe Yılmaz ailesinin oğlu; merhum Durmuş Ali, Ahmet, ve İsmet Yılmaz kardeşlerin kardeşi, Cafer, Metin, Bünyamin ve Yaşar Yılmaz ile Havva Mercan, Ayşe Has ve Songül Gümüş kardeşlerin babası, Fahri Mercan, Ahmet Has ve Mustafa Gümüş'ün kayınbabası, Yusuf Yılmaz3 Eylül 2019 Salı günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi Hamza Akbaş Caddesi, (Marsaklar Tic. 100 metre ilerisi) kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 544 296 15 18 oğlu Cafer 
0 542 271 63 17 oğlu Bünyamin
0 544 341 14 71 oğlu Yaşar
0 543 235 70 68 oğlu Metin

 


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