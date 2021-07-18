Yusuf Sarıçiçek 65 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesinden Sarıçiçekler kabilesinden Haco namı ile tanınan merhum Hacı Mustafa ve Seher (Sahar) Sarıçiçek ailesinin oğlu, Rüstem, merhum Adem (Atik) Hava Kuvvetleri komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda Kıdemli Başçavuş Ahmet Sarıçiçek, Emine Gök, Fadime Sarıçiçek ve Hatice Özcan kardeşlerin kardeşi, Halise, Yakup, Adil, Harun, Emre ve Halide Sarıçiçek kardeşlerin babaları, Sağır Hasan namı ile tanınan Hasan Sarıçiçek ve Hacı Sarıçiçek’in kayınbabası, Uruk bacı namı ile tanınan Rukiye Gök merhum Zeynep Tapancı kardeşlerin yeğeni, Reşit, Emin, Salih Sarıçiçek’in amcaoğlu, Durdu, Hacı ve Erol Gök, merhum Mehmet, Mevlüt, merhum Mustafa, Ahmet, Bahri Tapancı kardeşlerin dayıoğlu, TKİ’den emekli Çeçen Ali namı ile tanınan Ali Sarıçiçek 17 Temmuz Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Temmuz Pazar günü Çatova (Maraba) mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Çatova (Maraba) mahalle mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 541 928 08 18 oğlu Yakup,

0 541 252 89 79 oğlu Harun,

0 543 652 21 96 kaynı Emin Sarıçiçek.