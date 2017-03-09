Yusuf Şahin 68 yaşında

Çiçek mahallesinden Hasan Hüseyin Hoca namı ile anılan Hasan Hüseyin-Fatma Şahin ailesinin oğlu, Mehmet Mustafa-Elif Yıldırım ailesinin damadı, Seher Şahin’in eşi, Hasan, Zafer, Hasan Hüseyin Şahin ve Yeliz Dere kardeşlerin babası, İsmail Dere’nin damadı, merhum Durdu Mehmet, Beşir Şahin ve Mustafa Şahin ve merhume Ayşe Çivi, Hatice Sevgili, Zeynep Bildiren, Cennet Yılmaz ve Mariye Doğan kardeşlerin kardeşi, Osman Çoban, Osman Sevgili, Mustafa Çivi ve Akbayır’dan merhum Mustafa’nın bacanağı, 10 torun dedesi, Yusuf Şahin, 09 Mart 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi Çiçek Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip namazı kılınarak toprağa verilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i; kendi okul civarı hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar;

Oğlu Hasan; 0 545 563 44 31,

Oğlu Zafer; 0 546 545 32 21,

Damadı; 0 505 450 30 73.