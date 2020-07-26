Yusuf Polat 89 yaşında,
Yusuf Polat 89 yaşında,
26 Temmuz 2020 Pazar 21:16
Sevim, Gülseren, Durdu Mehmet, Hasan, Dursun ve Fatih Polat kardeşlerin babası, Elbistan Belediyesinden emekli Zabıta Memuru Yusuf Polat 26 Temmuz 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Yunus Emre mahallesi Dokuma Sokak İstekkent A Blok Kat 5 No.12'de oğlu Dursun Polat'ın evinde okunmaktadır.
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SEMİH SEZER 2 hafta önce
MERHUM YUSUF DAYIMA ALLAHTAN RAHMET ,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Sait anteplioglu 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
oktay vural 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin
İSİ BABA 1 hafta önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN
Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Yusuf Efendiye Allah'tan Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Diliyorum. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...