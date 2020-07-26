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Yusuf Polat 89 yaşında,

Yusuf Polat 89 yaşında,

Yusuf Polat 89 yaşında,
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Sevim, Gülseren, Durdu Mehmet, Hasan, Dursun ve Fatih Polat kardeşlerin babası, Elbistan Belediyesinden emekli Zabıta Memuru Yusuf Polat 26 Temmuz 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Yunus Emre mahallesi Dokuma Sokak İstekkent A Blok Kat 5 No.12'de oğlu Dursun Polat'ın evinde okunmaktadır.

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Mesut Köpribaşı 2 hafta önce

Yusuf Efendiye Allah'tan Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Diliyorum. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...

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SEMİH SEZER 2 hafta önce

MERHUM YUSUF DAYIMA ALLAHTAN RAHMET ,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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oktay vural 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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İSİ BABA 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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