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Yusuf (Kenan) Yıldırım 54 yaşında

Uncular (Höplek) mahallesinden olup Tepebaşı mahallesinde ikamet eden, Hacı-Emine Yıldırım ailesinin oğlu,

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Yusuf (Kenan) Yıldırım 54 yaşında

Uncular  (Höplek) mahallesinden olup Tepebaşı mahallesinde ikamet eden, Hacı-Emine Yıldırım ailesinin oğlu, Mehmet Yıldırım'ın damadı, İsmail, İbrahim, Hasan, Hatice, İnsaf, Münüre, Songül ve Sena Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Asb. Murat, Polis memuru Ümit, Sağlıkçı H. Ahmet, Eren, Sağlık Memuru Emine ve Cansu kardeşlerin babası, Sait Biçiçi'nin kayınpederi, Yusuf (Kenan) Yıldırım, 4 ay önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ocak 2017 cumartesi günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kuran-ı Kerimi Tepebaşı Mahallesi Darende Caddesi Gülbahçe Sokak kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 553 676 91 44abisi İsmail,

0 541 690 94 54 oğlu Murat.

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