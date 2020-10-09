Aslen Darende Setrek’ten Hacı Gündoğdu’nun oğlu Hasan, Halil, Abidin, K. Memet, merhum Kasım Gündoğdu kardeşlerin kardeşi, Hanzade Altıntop’un ağabeyi, Zübeyir, Adalet, Meryem, Ayşe Gülistan, Büşra kardeşlerin babaları, Yusuf Gündoğdu vefat etmiştir. Cenazesİ 10 Ekim Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu camii’nde kılınarak Tepebaşı’da defnedilecektir.
Kur’an-I Kerim’i kümbet mahallesi Nar Caddesi Edecik Camii civarında Hasan gündoğdu’nun evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Abidin Gündoğdu 0 535 460 46 20
Zübeyir Gündoğdu 0 544 350 20 62
Halil Gündoğdu 0 546 521 17 31