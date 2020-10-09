banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yusuf Gündoğdu

Yusuf Gündoğdu

Yusuf Gündoğdu
banner17

Aslen Darende Setrek’ten Hacı Gündoğdu’nun oğlu Hasan, Halil, Abidin,  K. Memet, merhum Kasım Gündoğdu kardeşlerin kardeşi, Hanzade Altıntop’un ağabeyi, Zübeyir, Adalet, Meryem, Ayşe Gülistan, Büşra kardeşlerin babaları, Yusuf Gündoğdu vefat etmiştir. Cenazesİ 10 Ekim Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulu camii’nde kılınarak Tepebaşı’da defnedilecektir.

Kur’an-I Kerim’i kümbet mahallesi  Nar Caddesi Edecik Camii civarında Hasan gündoğdu’nun evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Abidin Gündoğdu 0 535 460 46 20

Zübeyir Gündoğdu 0 544 350 20 62

Halil Gündoğdu 0 546 521 17 31


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.