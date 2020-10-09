banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yusuf Gündoğdu 60 yaşında

Yusuf Gündoğdu 60 yaşında

Yusuf Gündoğdu 60 yaşında
banner17

Aslen Darende Setrek’ten Hacı Gündoğdu’nun oğlu Hasan, Halil, Abidin,  K. Memet, merhum Kasım Gündoğdu kardeşlerin kardeşi, Hanzade Altıntop’un ağabeyi, Zübeyir, Adalet, Meryem, Ayşe Gülistan, Büşra kardeşlerin babaları, Yusuf Gündoğdu vefat etmiştir. Cenazesİ 10 Ekim Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Tepebaşı camii’nde kılınarak Tepebaşı’da defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kümbet mahallesi  Nar Caddesi Edecik Camii civarında Hasan gündoğdu’nun evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Abidin Gündoğdu 0 535 460 46 20

Zübeyir Gündoğdu 0 544 350 20 62

Halil Gündoğdu 0 546 521 17 31



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ETEM KUL 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şaban GÖZÜKARA 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun Rabbim ailesine sabırlar versin başınız sağ olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 11 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTOR VE BİSR V 11 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir Özkara 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 11 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ahmet tolu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı diliyorum iyi bir insandı .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
..... 10 saat önce

Vay be yusuf abim sana hiç yakışmadı boyle gitmek Allahim mekanıni cennet etsin inslah mahide ablama kalanlarina sabir versin nurda yatasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar