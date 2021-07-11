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Yusuf Ertan79 yaşında

Yusuf Ertan79 yaşında

Yusuf Ertan79 yaşında
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Evcihüyük Mahallesinden Ömer ve Emine Ertan ailesinin oğlu, Mehmet, Ali ve Yusuf Ertan kardeşlerin kardeşi, Yusuf, Mehmet ve Osman Ertan kardeşlerin babası, Celal Ertan'ın amcası, Yusuf Ertan yakalandığı hastalığa yenik düşerek 9 Temmuz 2021 günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar
0 531 358 46 44 yeğeni Celal Ertan
0 530 281 96 88 oğlu Yusuf Ertan
0 505 988 68 39 oğlu Osman Ertan

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