Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yusuf Eroğlu 83 yaşında

Köseyahya mahallesinden Abo ve Şabi Eroğlu ailesinin oğlu

Bu haber kez okundu.

Yusuf Eroğlu 83 yaşında
 Yusuf Eroğlu 83 yaşında 
Köseyahya mahallesinden 
Abo ve Şabi Eroğlu ailesinin oğlu, Mehmet Zencirkıran'ın damadı, Merhum Gülay Eroğlu'nun eşi, İbrahim ve Himmet Eroğlu kardeşlerin kardeşi, Hüseyin Eroğlu, muhtar Ali Eroğlu, Neşet Eroğlu, Oktay Eroğlu, Fatma Soran ve Güler Opan kardeşleri babası, Mehmet Soran ve Rıfat Opan bacanaklarin kayınpederi, 16 torun dedesi 2 de torun çocuğu büyük babası Yusuf Eroğlu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Şubat 2017 pazartesi günü elbistan cem evinden saat 10.30 da alınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur-anı kerim Kümbet Mahallesi ticaret lisesi arkası kurtluburun sokak inci konutları kendi hanesine okunacaktir. 
Taziye için telefon 
0531 263 52 01 oğlu Muhtar Ali Eroğlu
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55