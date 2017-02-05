Köseyahya mahallesinden

Abo ve Şabi Eroğlu ailesinin oğlu, Mehmet Zencirkıran'ın damadı, Merhum Gülay Eroğlu'nun eşi, İbrahim ve Himmet Eroğlu kardeşlerin kardeşi, Hüseyin Eroğlu, muhtar Ali Eroğlu, Neşet Eroğlu, Oktay Eroğlu, Fatma Soran ve Güler Opan kardeşleri babası, Mehmet Soran ve Rıfat Opan bacanaklarin kayınpederi, 16 torun dedesi 2 de torun çocuğu büyük babası Yusuf Eroğlu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Şubat 2017 pazartesi günü elbistan cem evinden saat 10.30 da alınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Kur-anı kerim Kümbet Mahallesi ticaret lisesi arkası kurtluburun sokak inci konutları kendi hanesine okunacaktir.

Taziye için telefon

0531 263 52 01 oğlu Muhtar Ali Eroğlu

Yusuf Eroğlu 83 yaşında