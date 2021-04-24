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Yusuf Erdoğan 87 yaşında,

Yusuf Erdoğan 87 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden Durmuş ve Mariye Erdoğan ailesinin oğlu, esnaftan kara Muhittin namı ile anılan Muhittin Erdoğan'ın kardeşi, TKİ’den emekli Cuma, Belediyeden emekli merhum Ahmet, TKİ Personeli Fennur ve Belediye personeli Sefa Erdoğan, Mesure Tatar ve Servet Küpeli kardeşlerin babası, Maraşlı merhum Kemal Tatar ve Şener Küpeli bacanakların kayınbabası,  kara Yusuf namı ile anılan Yusuf Erdoğan 24 Nisan 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Cuma; 0 543 692 50 80

Oğlu Fennur; 0 541 632 75 64,

Oğlu Sefa; 0 535 622 14 04.

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