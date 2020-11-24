Yusuf Çolak
24 Kasım 2020 Salı 10:53
Merhum yusuf emmime Allahdan rahmet evlatlarına kardeşi ahmet abiye torunlarına yeğenlerine ve sevenlerine oğlu cuma nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
Muhterem komşumuz Yusuf Amcanın kabri nur mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLEYE BAŞ SAGLIGI DİLERİN .
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Kabri nur mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah babam rahmetlinin arkadaşıydı kendi güzel gönlü güzel adamdı