banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yusuf Çolak

Yusuf Çolak
banner17
banner43

Kızılcaoba mahallesinden merhum Durmuş ve Fadime Çolak ailelerinin oğlu, merhum Nuriye ve Mehmet Özpolat ailelerinin damadı, merhum Mustafa, Mehmet, Makbule, Hatice Mıhçı ve Suçu Ahmet Çolak’ın kardeşleri sanayi esnaflarından marangoz Cuma Çolak’ın babası, sanayi esnaflarından Mehmet Çolak, Emine Yüksel ve Fadime Çolak kardeşlerin dedesi,Yusuf Çolak vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakiben gariplik caminde cenaze namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Koronavirüs nedeniyle telefonla alınacaktır.
Taziye telefonu: 
Cuma Çolak 0532 783 36 07
Mehmet Çolak 0542 291 73 24

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Çolak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fuat güneş 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işAllah babam rahmetlinin arkadaşıydı kendi güzel gönlü güzel adamdı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamza Topsakal 2 saat önce

Merhum yusuf emmime Allahdan rahmet evlatlarına kardeşi ahmet abiye torunlarına yeğenlerine ve sevenlerine oğlu cuma nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ömer YÜCE Antalya 2 saat önce

Muhterem komşumuz Yusuf Amcanın kabri nur mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MURAT ÇITAK 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLEYE BAŞ SAGLIGI DİLERİN .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa Danacı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ahmet kara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abdulkadir Özcan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ö.YÜCE 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Kabri nur mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar