Yunus Yaldız 78 yaşında

Darende Yenice Şugul mahallesinden olup Osmaniye Kadirli'de ikamet eden Salman ve Şerif'e Yaldız ailesinin oğlu, Ali Eren'in damadı, Mustafa, Ali, Murat Yaldız ile Ayten, Zahide ve Fatma kardeşlerin babası, Rahmi Yüksel, İhsan Çullu ve Mehmet Yaldız'ın kayınpederi Yunus Yaldız vefat etmiştir.

Cenazesi 31 Aralık 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Kadirli Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir. Taziye için telefonlar

0 536 926 56 54 oğlu Mustafa

0544 731 59 87 damadı Rahmi Yüksel

0532 513 75 44 torunu Serkan Yüksel