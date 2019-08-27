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Yunus Eren 37 Yaşında

Yunus Eren 37 Yaşında

Yunus Eren 37 Yaşında
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Taşburun Köyünden merhum İsmet ve merhume Zeynep Eren ailesinin oğlu, Murat, Çetin, Güngör, Gürseli, Ayşe, Rukiye, Ruhiyet ve merhum Yunus Eren kardeşlerin kardeşi, Yunus Eren elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Taşburun mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim'i Taşburun Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0545 829 33 69 (eniştesi Hacı Çiftlikli)
0535 776 96 94 (abisi Çetin Eren)

 


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