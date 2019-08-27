Taşburun Köyünden merhum İsmet ve merhume Zeynep Eren ailesinin oğlu, Murat, Çetin, Güngör, Gürseli, Ayşe, Rukiye, Ruhiyet
Cenazesi 28/08/2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Taşburun mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim'i Taşburun Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0545 829 33 69 (eniştesi Hacı Çiftlikli)
0535 776 96 94 (abisi Çetin Eren)
Yunus Eren 37 Yaşında
Yunus Eren 37 Yaşında
27 Ağustos 2019 Salı 16:41
Taşburun Köyünden merhum İsmet ve merhume Zeynep Eren ailesinin oğlu, Murat, Çetin, Güngör, Gürseli, Ayşe, Rukiye, Ruhiyet