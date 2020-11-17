Hasan Ceyhan'ın torunu, Gamze, Hakan Efe ve Zehra kardeşlerin abisi, çarşı esnaflarından Hacı Mehmet, Yeşilova cami imamı Kemal ve Sefa, Rufil, Aliba ve Furkan kardeşlerin yeğeni Yunus Emre Ceyhan vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Izgın mahallesinde kılınarak ızgın mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Yeşilova cami karşısı nda okunacaktır. Taziye telefon. Sinan Ceyhan babası 0530 692 86 87 Esat Ceyhan dedesi 0505 724 61 26.
Yunus Emre Ceyhan
17 Kasım 2020 Salı 22:50
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