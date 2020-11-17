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Yunus Emre Ceyhan 12 yaşında

Yunus Emre Ceyhan 12 yaşında
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Izgın mahallesinden Sinan ve Tuğba Ceyhan’ın oğlu; Esat ve Hasan Ceyhan'ın torunu, Gamze, Hakan, Efe ve Zehra kardeşlerin abisi, çarşı esnaflarından Hacı Mehmet, Yeşilova cami imamı Kemal ve Sefa, Rufi, Alibey ve Furkan kardeşlerin yeğeni Yunus Emre Ceyhan vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Izgın mahallesinde kılınarak ızgın mezarlığına defnedilecektir.  Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Yeşilova cami karşısı nda okunacaktır.             
Taziye telefon.                                                     
Sinan Ceyhan babası 0530 692 86 87                    
Esat Ceyhan dedesi 0505 724 61 26 

Yerel Manşetler
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Adem Kancı 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu Istanbul 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Osman EFEOGLU 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Faruk aslan 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin yakınlarının ve sevenlerinin başı soğolsun Malatya cezaevi Faruk aslan

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İsa dere 9 saat önce

Allah rahmet eylesin rabbim ailesine sabirlar versin

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