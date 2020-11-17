Taziye telefon.
Yunus Emre Ceyhan 12 yaşında
17 Kasım 2020 Salı 22:50
Taziye telefon.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin yakınlarının ve sevenlerinin başı soğolsun Malatya cezaevi Faruk aslan
Allah rahmet eylesin rabbim ailesine sabirlar versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun