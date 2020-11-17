Yunus Emre Ceyhan 12 yaşında

Izgın mahallesinden Sinan ve Tuğba Ceyhan’ın oğlu; Esat ve Hasan Ceyhan'ın torunu, Gamze, Hakan, Efe ve Zehra kardeşlerin abisi, çarşı esnaflarından Hacı Mehmet, Yeşilova cami imamı Kemal ve Sefa, Rufi, Alibey ve Furkan kardeşlerin yeğeni Yunus Emre Ceyhan vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Izgın mahallesinde kılınarak ızgın mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Yeşilova cami karşısı nda okunacaktır.

Taziye telefon.

Sinan Ceyhan babası 0530 692 86 87