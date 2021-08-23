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Yüksel Ayhan 79 yaşında,

Yüksel Ayhan 79 yaşında,
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Yüksel Ayhan 79 yaşında,

Ceyhan mahallesinden Şeref Ayhan'ın eşi, Hikmet ve Mesude Yeşil ailesinin kızı, Zarife, Zuhal, Bülent ve Hikmet Ayhan kardeşlerin annesi, merhum Fikriye Erdem, merhum Faruk Yeşil ve Nihayet Güven'in kardeşi, Mehmet Çelik ve Cuma Döner'in kayınvalidesi, Yüksel Ayhan vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra İzmir Mevlana Camiinde cenaze namazı kılınarak Örnek köy mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon :

0 533 423 32 03 oğlu Bülent Ayhan

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Yüksel Ayhan 79 Yaşında
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