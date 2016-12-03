Yeter Yıldız 81 yaşında

Aslen Darende Yenipınar köyünden olup Bahçelievler Mahallesinde oturan merhum Haydar Yıldız’ın eşi, Hacı Mehmet, Şeref Yıldız, Sultan, Hürü, Aynur ve Elif kardeşlerin annesi, Hacı, Hüseyin ve merhum Mustafa Yıldız kardeşlerin yengesi, Yeter Yıldız, 2 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 3 Aralık 2016 Cumartesi günü toprağa verildi.
Kur’an’ı Bahçelievler Mah. Çilingir Çayırı civarında oğlu Hacı Mehmet Yıldız’ın evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 506 112 03 44 oğlu Şeref.
MERHUME YETER YILDIZ HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN