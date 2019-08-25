Alemdar Mahallesinden merhum Abdullah ve merhume Fadime Arslan ailesinin kızı, Çatova (Maraba) Mahallesinden merhum Ahmet ıldırım’ın eşi, Ayşe Arslan, Zeliha Özdemir, Hilmi, Ali, Hacı Ali ve Şerif Yıldırım kardeşlerin anneleri, Yeter Yıldırım vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Çatova Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi Payitaht konutları Gölvadisi 2 sitesi arkasında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 537 664 31 29 oğlu Ali Yıldırım,
0 533 968 83 02 oğlu Hacı Ali Yıldırım.