Yeter Şahin 89 yaşında

Merhum Seyit Ahmet Şahin’in eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Hanifi, Astsubay emeklisi Abdulkadir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Ali, Komiser Mehmet ve emekli Halil Şahin ile Döndü Maral, Mine Yaşar ve Makbule Özcan kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Yusuf Şahin’in babaannesi, çarşı esnaflarından Memetali Maral’ın anneannesi, Hamza, Ali, Mehmet ve İbrahim Alagöz’ün halaları Yeter Şahin, 7 Mart 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi; 8 Mart 2017 Çarşamba günü, Öğle namazına müteakip İncecik mahallesinde defnolunacaktır.
Kur’an-ı Kerimi; Elbistan TOKİ Konutları C2’de okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 505 562 63 70 Hanifi Şahin
0 533 618 36 31Abdulkadir Şahin
0 543 626 55 04 Ali Şahin
0 505 232 05 42 Mehmet Şahin
0 553 643 63 22 Damadı Ali Özcan