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Yemliha Güriçi (Şalgamcı Dayı)  75 yaşında

Yemliha Güriçi (Şalgamcı Dayı)  75 yaşında
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Yemliha Güriçi (Şalgamcı Dayı) 
Aslen Afşinli olup Elbistan'da ikamet eden Ömer ve Dudu Güriçi'nin oğlu Ali Gül'ün damadı, Hatice Güriçi'nin eşi, Mehmet Güriçi'nin babası, Yemliha Güriçi (Şalgamcı Dayı) 26 Ağustos 2021 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınacaktır.
Kur'an-ı Kerim'i Cumhuriyet okulu yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu: Mehmet Güriçi 0544 423 41 84

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Yemliha Güriçi (Şalgamcı Dayı)  75 Yaşında
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