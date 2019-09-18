Yasin Erden 80 yaşında

Cenaze namazı 18 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Çiçek Mahallesi Merkez Camii’nde kılınarak Çiçek Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Çiçek Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
18 Eylül 2019 Çarşamba 11:32
Cenaze namazı 18 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Çiçek Mahallesi Merkez Camii’nde kılınarak Çiçek Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Çiçek Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin ruhu sad mekani cennet olsun yakinlarinin basi sag olsun rabbim ailesine sabri cemil ihsan eylesin inşaAllah
Merhuma Allah'tan rahmet;başta meslektaşlarım,arkadaşlarım Osman ve Mehmet'e,öğrencim Hacer'e,eş-dost ve yakınlarına,tüm ERDEN AİLESİNE başsağlığı dilerim.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun