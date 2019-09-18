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Yasin Erden 80 yaşında

Yasin Erden 80 yaşında

Yasin Erden 80 yaşında
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 Çiçek Mahalelsinden Gelin Eşeler kabilesinden merhum Durdu Mehmet ve Gelin Eşe’nin oğlu, merhum Bilal, Osman, Ömer, Hatice, Fadime, Şükriye kardeşlerin kardeşi, öğretmen Osman, Ercan, Mehmet, Miraç, Nevin Tekin, Ayşegül Paksoy, Elvan Karakaş ve Hacer Maraşlı kardeşlerin babaları, Adnan Tekin, Hasan Paksoy, Mustafa Maraşlı ve Abdulkadir Karakaş bacanakların kayınbabası Yasin Erden vefat etmiştir.

Cenaze namazı 18 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Çiçek Mahallesi Merkez Camii’nde kılınarak Çiçek Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Çiçek Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.


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HÜSEYİN ÖNAT 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Aslan 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 8 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Saban Albay 8 saat önce

Allah rahmet eylesin ruhu sad mekani cennet olsun yakinlarinin basi sag olsun rabbim ailesine sabri cemil ihsan eylesin inşaAllah

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 8 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet;başta meslektaşlarım,arkadaşlarım Osman ve Mehmet'e,öğrencim Hacer'e,eş-dost ve yakınlarına,tüm ERDEN AİLESİNE başsağlığı dilerim.

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