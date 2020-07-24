Akbayır Mahallesinden merhum Recep ve Döne Karcı ailesinin oğlu, Yusuf , Yunus ve Yasemin kardeşlerin kardeşi, Veysel Karcı, Mevlüt Karcı, Bayram, Hulusi Karcı, Adnan Solak, Muhsin Solak, Mustafa Solak’’ın yeğenleri, Fatma Karcı’nın eşi, Hasan ve Elif Ece Naz Karcı kardeşlerin babaları, Yaser Karcı vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Akbayır Mahallesinde öğle namazına müteakiben defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mahallesi Shell Petrol arkası Yarımay Sokak K.C. Eren Apartmanında okunacaktır.
Taziye telefonları:
Yusuf Karcı abisi 0531 760 19 90
Veysel Karcı amcası 0534 324 74 95
Adnan Solak dayısı 0505 923 25 10
Yaser Karcı 36 yaşında
24 Temmuz 2020 Cuma 12:28
Akbayır Mahallesinden merhum Recep ve Döne Karcı ailesinin oğlu, Yusuf , Yunus ve Yasemin kardeşlerin kardeşi, Veysel Karcı, Mevlüt Karcı, Bayram, Hulusi Karcı, Adnan Solak, Muhsin Solak, Mustafa Solak’’ın yeğenleri, Fatma Karcı’nın eşi, Hasan ve Elif Ece Naz Karcı kardeşlerin babaları, Yaser Karcı vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
İnnelillah ve inneileyhu racuun ALLAH rahmet eylesin inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin