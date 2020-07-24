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Yaser Karcı 36 yaşında

Yaser Karcı 36 yaşında
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Akbayır Mahallesinden merhum Recep ve Döne Karcı ailesinin oğlu, Yusuf  , Yunus ve Yasemin kardeşlerin kardeşi,  Veysel Karcı, Mevlüt Karcı, Bayram, Hulusi Karcı, Adnan Solak, Muhsin Solak, Mustafa Solak’’ın yeğenleri, Fatma Karcı’nın eşi, Hasan ve Elif Ece Naz Karcı kardeşlerin babaları, Yaser Karcı vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Akbayır Mahallesinde öğle namazına müteakiben defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mahallesi Shell Petrol arkası Yarımay Sokak K.C. Eren Apartmanında okunacaktır.
Taziye telefonları:
Yusuf Karcı  abisi 0531 760 19 90
Veysel Karcı amcası 0534 324 74 95
Adnan Solak dayısı  0505 923 25 10


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Yaser Karcı 36 Yaşında
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oktay vural 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Zülküf Karakoca 2 hafta önce

İnnelillah ve inneileyhu racuun ALLAH rahmet eylesin inşAllah

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet Erman (Hoca) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum

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HÜSEYİN ÖNAT 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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