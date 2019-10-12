banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşar Yücel 64 yaşında

Yaşar Yücel 64 yaşında

Yaşar Yücel 64 yaşında
 

Merhum kasap Cuma Yücel’in oğlu, Selma Yücel’in eşi, Cuma, Cengiz, Fatma, Mehtap Sevtap, Mihrap ve Neriman kardeşlerin babaları, merhum kasap Hüseyin Yücel, Neriman Yücel, Sultan Bülbül, İnci Haner, Ayşe Demiray, Leyla Usta, Gönül Özdemir, Fadime Aşık kardeşlerin kardeşleri, merhum Mevlüt Haner, kasap Mustafa Bülbül, emekli öğretmen Kalender Yücel’in kayınbiraderleri, Ayhan Bülbül, Müslüm Savranlı, Turgay Demiray ve Savaş Taşcı ve Alper Yavuz’un kayınbabaları kasap Yaşar Yücel vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Bahçelievler Camii Godalı Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 490 33 53 oğlu Cuma,

0 545 404 76 60 oğlu Cengiz.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamza Topsakal 1 saat önce

Merhum yaşar kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına damatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)