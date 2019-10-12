Yaşar Yücel 64 yaşında

Merhum kasap Cuma Yücel’in oğlu, Selma Yücel’in eşi, Cuma, Cengiz, Fatma, Mehtap Sevtap, Mihrap ve Neriman kardeşlerin babaları, merhum kasap Hüseyin Yücel, Neriman Yücel, Sultan Bülbül, İnci Haner, Ayşe Demiray, Leyla Usta, Gönül Özdemir, Fadime Aşık kardeşlerin kardeşleri, merhum Mevlüt Haner, kasap Mustafa Bülbül, emekli öğretmen Kalender Yücel’in kayınbiraderleri, Ayhan Bülbül, Müslüm Savranlı, Turgay Demiray ve Savaş Taşcı ve Alper Yavuz’un kayınbabaları kasap Yaşar Yücel vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Bahçelievler Camii Godalı Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 490 33 53 oğlu Cuma,
0 545 404 76 60 oğlu Cengiz.
Merhum yaşar kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına damatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim