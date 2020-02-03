Kızılcaoba mahallesinden merhum fırıncı Ali ve merhume Hatice Yeşilbaş’ın oğlu; merhume Hatun ve merhum Mevlüt Yeleğen’in damadı, sanayi esnaflarında Özgür Yeşilbaş, Öznur Yeşilbaş Uzan’ın babası Emre Uzan ve Mehtap Yeşilbaş’ın kayınbabası Sabri, Hüseyin, Zabıta Memet Yeşilbaş, Güllü Nayır ve merhume Güler Kümesöğüt’lünün kardeşi , Gazi, Abdullah ve Ali Yeleğenin enişteleri, merhum Sabri Çatalbaş ve çarşı esnaflarında Adil Sürücü’nün bacanağı Yaşar Yeşilbaş 2 Şubat 2020 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Ulu caminde kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Tuncay sok Güzelbaba Apartmanında oğlunun evinde okunacaktır.

Taziye Tel:

0546 611 07 44 oğlu Özgür

0537 652 83 09 kardeşi Mehmet