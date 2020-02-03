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Yaşar Yeşilbaş

Yaşar Yeşilbaş
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Kızılcaoba mahallesinden merhum fırıncı Ali ve merhume Hatice Yeşilbaş’ın oğlu; merhume Hatun ve merhum Mevlüt Yeleğen’in damadı, sanayi esnaflarında Özgür Yeşilbaş, Öznur Yeşilbaş Uzan’ın babası Emre Uzan ve Mehtap Yeşilbaş’ın kayınbabası Sabri, Hüseyin, Zabıta Memet Yeşilbaş, Güllü Nayır ve merhume Güler Kümesöğüt’lünün kardeşi , Gazi, Abdullah ve Ali Yeleğenin enişteleri, merhum Sabri Çatalbaş ve çarşı esnaflarında Adil Sürücü’nün bacanağı Yaşar Yeşilbaş 2 Şubat 2020 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Ulu caminde kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Tuncay sok Güzelbaba Apartmanında oğlunun evinde okunacaktır.

Taziye Tel:
0546 611 07 44 oğlu Özgür

0537 652 83 09 kardeşi Mehmet


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AHMET ÇÜRÜK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Haluk Gücükoğlu 4 saat önce

Yaşar Bey'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine Mehmwt Yeşilbaş kardeşimiz nezdinde başsağlığı dilerim. Allah rahmet etlesin...

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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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SEMİH SEZER İSTANBUL 4 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET ,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Yılmaz Kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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cuma eser 3 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Sait anteplioglu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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