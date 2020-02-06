Yaşar Taşan 75 yaşında

Pınarbaşı Mahallesinden merhum kalıpçı Reşit usta, merhume Habibe Taşan ailesinin oğlu, Güldane Taşan’ın eşi, Reşit, Serap, Selcan, Hazel ve merhume Sema Taşan kardeşlerin babaları, Nazlı Ağır, Sevim Doğan, Fuat Taşan ve merhum Hacı Durdu Taşan kardeşlerin kardeşi, Yususf ve Muhittin Erdoğan, Hatice Karcı, Merhum Feriha Doğan kardeşlerin eniştesi eski milletvekili Avni Doğan’ın kayınbiraderi kalıpçı Yaşar Taşan vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Şubat Cuma günü Cuma namazına müteakiben Pınarbaşı Camii’nde kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Camii karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 450 81 82 oğlu Reşit,
0 554 120 11 35 kızı Serap
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun