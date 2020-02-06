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Yaşar Taşan 75 yaşında

Yaşar Taşan 75 yaşında
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Pınarbaşı Mahallesinden merhum kalıpçı Reşit usta, merhume Habibe Taşan ailesinin oğlu, Güldane Taşan’ın eşi, Reşit, Serap, Selcan, Hazel ve merhume Sema Taşan kardeşlerin babaları, Nazlı Ağır, Sevim Doğan, Fuat Taşan ve merhum Hacı Durdu Taşan kardeşlerin kardeşi, Yususf ve Muhittin Erdoğan, Hatice Karcı, Merhum Feriha Doğan kardeşlerin eniştesi eski milletvekili Avni Doğan’ın kayınbiraderi kalıpçı Yaşar Taşan vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Şubat Cuma günü Cuma namazına müteakiben Pınarbaşı Camii’nde kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Camii karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 450 81 82 oğlu Reşit,

0 554 120 11 35 kızı Serap


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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah taşan ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim

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SEMİH SEZER İSTANBUL 4 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Mevlüt ÇANAK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin.Kalanların başı sağolsun!

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Muharrem Gulbay. 4 saat önce

Merhum yaşar beye Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın

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