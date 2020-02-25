Elbistan Köprübaşı mahallesinden İstanbul cennet mahallesinde ikamet eden, Kuloğlu kabilesinden merhum Mehmet ve Fatma Kul ailesinin oğlu, Mehmet ve Nazlı Özcan ailesinin damadı merhume Kadriye Kul' un eşi, Naile Ayrancı ve Şeref Kul kardeşlerin ağabeyi Filiz, Bahadır, Ahmet ve Nergiz kardeşlerin babası Mehmet, Ayla, Metin, Nihat, Nilgün ve Ömer Kul kardeşlerin amcası Yaşar Kul vefat etmiştir. Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip kılınarak İstanbul’a defnedilecektir.
Taziye için
Oğlu Bahadır : 0542 453 25 86
Oğlu Ahmet 0532 415 5978
Yeğeni Metin Kul 0 542 735 51 41
Taziye için
Oğlu Bahadır : 0542 453 25 86
Oğlu Ahmet 0532 415 5978
Yeğeni Metin Kul 0 542 735 51 41