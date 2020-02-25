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Yaşar Kul 89 ya­şın­da

Yaşar Kul 89 ya­şın­da
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El­bis­tan Köp­rü­ba­şı ma­hal­le­sin­den İstan­bul cen­net ma­hal­le­sin­de ika­met eden, Ku­loğ­lu ka­bi­le­sin­den mer­hum Meh­met ve Fatma Kul aile­si­nin oğlu, Meh­met ve Nazlı Özcan aile­si­nin da­ma­dı mer­hu­me Kad­ri­ye Kul' un eşi, Naile Ay­ran­cı ve Şeref Kul kar­deş­le­rin ağa­be­yi Filiz, Ba­ha­dır, Ahmet ve Ner­giz kar­deş­le­rin ba­ba­sı Meh­met, Ayla, Metin, Nihat, Nil­gün ve Ömer Kul kar­deş­le­rin am­ca­sı Yaşar Kul vefat et­miş­tir. Ce­na­ze­si Salı günü öğle na­ma­zı­na mü­te­akip kı­lı­na­rak İstan­bul’a defnedi­le­cek­tir.
Ta­zi­ye için
Oğlu Ba­ha­dır : 0542 453 25 86
Oğlu Ahmet 0532 415 5978
Ye­ğe­ni Metin Kul 0 542 735 51 41

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YaşarKUL89Ya­şın­da
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