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Yaşar Gövcecik 75 yaşında,

Yaşar Gövcecik 75 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden merhum Yusuf ve merhume Habibe Gövcecik ailesinin oğlu, merhume Zahide Gövcecik'in eşi, Feyzi, Mehmet, Neziha, Emine, Ayşe ve Hacer kardeşlerin babası, Ahmet Gövcecik, Mehmet Yücel, Adnan Durmaz ve Serdar Dağ bacanakların kayınbabası, merhum Durdu, Gani, merhum Cuma ve merhum Recep kardeşlerin kardeşi, Yaşar Gövcecik 7 Ekim 2020 günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 546 897 78 86 oğlu Mehmet Gövcecik
0 545 941 52 12 oğlu Feyzi  Gövcecik


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Yaşar Gövcecik 75 Yaşında
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