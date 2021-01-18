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Yaşar Corcu 70 yaşında

Yaşar Corcu 70 yaşında

Yaşar Corcu 70 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum İsmail ve Düriye Corcu ailesinin oğlu, merhum Ali ve Pakize Albay ailesinin damadı, Nahide Corcu’nun eşi, Ayşe Yanık ile İbrahim, Mustafa ve İsmail Corcu kardeşlerin babası, Yavuz Yanık’ın kayınbabası, merhum Fehmi, merhum Hayri, Ali, Uğur, Cengiz, Kemal, Nihat ve Mehmet Corcu kardeşlerin ağabeyi, Mesut, Hüseyin, Osman ve Mükremin Albay’ın eniştesi, Mehmet Kara’nın bacanağı şeker fabrikasından emekli Yaşar Corcu vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Ocak Pazartesi günü öğlene namazına müteakip Gariplik Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0545 926 8383 kardeşi Nihat

0533 602 2476 oğlu İbrahim

0533 610 1919 oğlu Mustafa

0537 552 9392 oğlu İsmail.


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