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Yaşar Cengiz 76 yaşında

Yaşar Cengiz 76 yaşında

Yaşar Cengiz 76 yaşında
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Merhum Fahri ve Merhume Sabiha Cengiz ailesinin oğlu, İclal Cengiz’in eşi, çarşı esnaflarından Elbistan emlakın sahiplerinden Hüseyin Cengiz, Murat Cengiz, Münevver Çiçekli, Ebru Cengiz ve Türkan Şahin kardeşlerin babası, Uğur Çiçekli ve Mehmet Şahin’in kayınbabası, Merhume Nuran Gökoğlan, Yüksel Hocaoğlu, Mehmet Emin Ersoy, Suat ve Zafer Cengiz ile Hatice ve Meral kardeşlerin abisi, Merhum Hüseyin Çıtak’ın damadı, Ali, Erol ve Necip Çıtak kardeşlerin eniştesi Yaşar Cengiz vefat etmiştir. 
Cenazesi 24 Şubat 2021 çarşamba günü öğle namazından sonra Pınarbaşı camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar 
0544 655 62 45 oğlu Hüseyin Cengiz 
0533 741 83 46 oğlu Murat Cengiz

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Mehmet ağan İstanbul 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...

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Hamdi olgun 8 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Etem KUL 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Kadir Özkara 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Yakınlarına başsağlığı diliyorum

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EREN ÇAKMAK 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Murat abi ve Hüseyin abi nezdinde bütün Cengiz ailesinin başı sağolsun.

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Osman EFEOGLU 4 saat önce

Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 4 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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BAHATTİN ERTEN 4 saat önce

yaşar abime Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. mekanı cennet olur inşAllah .amin

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