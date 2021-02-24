Yaşar Cengiz 76 yaşında
Yaşar Cengiz 76 yaşında
24 Şubat 2021 Çarşamba 01:44
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Yakınlarına başsağlığı diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Murat abi ve Hüseyin abi nezdinde bütün Cengiz ailesinin başı sağolsun.
Alllah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
yaşar abime Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. mekanı cennet olur inşAllah .amin
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...