Yaşar Cengiz 76 yaşında

Merhum Fahri ve Merhume Sabiha Cengiz ailesinin oğlu, İclal Cengiz’in eşi, çarşı esnaflarından Elbistan emlakın sahiplerinden Hüseyin Cengiz, Murat Cengiz, Münevver Çiçekli, Ebru Cengiz ve Türkan Şahin kardeşlerin babası, Uğur Çiçekli ve Mehmet Şahin’in kayınbabası, Merhume Nuran Gökoğlan, Yüksel Hocaoğlu, Mehmet Emin Ersoy, Suat ve Zafer Cengiz ile Hatice ve Meral kardeşlerin abisi, Merhum Hüseyin Çıtak’ın damadı, Ali, Erol ve Necip Çıtak kardeşlerin eniştesi Yaşar Cengiz vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Şubat 2021 çarşamba günü öğle namazından sonra Pınarbaşı camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0544 655 62 45 oğlu Hüseyin Cengiz