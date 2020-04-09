banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşar Çek 80 yaşında,

Yaşar Çek 80 yaşında,
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Zerdekeş mahallesinden merhum Hasan Çek'in eşi, Dursun ve Güneş Çalış ailesinin kızı, Sevim, Nevin, Nermin, Nimet, Songül, merhum Murat, Duygu ve İnanç kardeşlerin babası, Cemevi şube Başkanı Alirıza Cimikoğlu, Duran Taş, merhum İman Yürekli, Mali Müşavir Arif Gür ve Cihangir Polat bacanakların kayınvalidesi, Yaşar Çek 1 Nisan 2020 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı ve Taziyesi kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar : 

0 542 321 01 63 Arif Gür 

0 542 221 75 22 Cihangir Polat

0 535 945 65 67   Ali Rıza Cimikoğlu

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Çek 80 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.