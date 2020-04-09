Yaşar Çek 80 yaşında,

Zerdekeş mahallesinden merhum Hasan Çek'in eşi, Dursun ve Güneş Çalış ailesinin kızı, Sevim, Nevin, Nermin, Nimet, Songül, merhum Murat, Duygu ve İnanç kardeşlerin babası, Cemevi şube Başkanı Alirıza Cimikoğlu, Duran Taş, merhum İman Yürekli, Mali Müşavir Arif Gür ve Cihangir Polat bacanakların kayınvalidesi, Yaşar Çek 1 Nisan 2020 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı ve Taziyesi kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar :
0 542 321 01 63 Arif Gür
0 542 221 75 22 Cihangir Polat
0 535 945 65 67 Ali Rıza Cimikoğlu