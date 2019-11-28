Yaşar Boran 70 yaşında

Yeşilyurt mahallesinden merhum Mahmut ve Münire Boran ailesinin oğlu, Tülin Boran'ın kardeşi, Diş Hekimi Ali Yalçın Boran ve Gülin Alpaslan kardeşlerin abisi, emekli Öğretmen Gülsenar Boran'ın eşi, Yurdagül Alpaslan'ın kayınbiraderi, Adnan Akçay'ın teyzesi oğlu, Levent, Suat ve Bülent Çiçekli kardeşlerin eniştesi Yaşar Boran 28 Kasım 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Kasım 2019 Cuma günü Cuma namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Yeşilyurtmahallesi Armada Konutları kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 542 644 31 55 kadreşi Ali Yalçın Boran
0 505 843 57 52 eşi Gülsenar Boran