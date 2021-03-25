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Yakup Köse 71 yaşında

Yakup Köse 71 yaşında
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Aslen Ağlıca mahallesinden olup battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Arif ve Umüs Köse'nin oğlu, Yunus, İbrahim, Serpil, Naime, Zahide, Selver, Latife ve Fadime kardeşlerin babası merhum Rabiya Köse, Hacı Köse, merhum Halil ve Durdu Köse'nin kardeşleri Süleyman ve Halil Köse'nin enişteleri merhum ponu Muhammed, merhum İbrahim Köse, merhum Süleyman ve Durmuş Tontuş'un bacanakları Ali Yıldırım, Hüzeyfe Köse, Murat Aralar, Özer Ödemiş ve Mehmet Yıldırım bacanakların kayın babası Yakup Köse vefat etmiştir. Cenazesi Ağlıca mahallesinde Cuma namazından sonra cenaze namazı kılınarak Ağlıca mezarlığına definedilecektir. Kur'an-ı Battalgazi camisi altında okunacaktır.

Taziye için telefonlar 

0546 950 64 47 oğlu Yunus

0546 529 34 70 oğlu İbrahim

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