banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yakup Koç 76 yaşında

Yakup Koç 76 yaşında

Yakup Koç 76 yaşında
Aslen Afşin’in Çoğulhan mahallesinden olup Elbistan Yeşilyurt mahallesi  Somuncubaba  Cami civarında ikamet eden  Serdar, Sertaç, Mustafa kardeşlerin babası. Mehmet Özgül ün kayınbabası Yakup Koç vefat etmiştir. Cenazesi  Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 

Kur’an-ı- Kerim’i Somuncubaba Cami civarında kendi hanesinde okunacaktır. 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)