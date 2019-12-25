Yakup Koç 76 yaşında

Aslen Afşin’in Çoğulhan mahallesinden olup Elbistan Yeşilyurt mahallesi Somuncubaba Cami civarında ikamet eden Serdar, Sertaç, Mustafa kardeşlerin babası. Mehmet Özgül ün kayınbabası Yakup Koç vefat etmiştir. Cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı- Kerim’i Somuncubaba Cami civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Kur’an-ı- Kerim’i Somuncubaba Cami civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim