Yahya Çelik 92 yaşında
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:37
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
Cok guzel adamdi Yahya Emmi. Cocukken bisikletimizi tamir ederlerdi. Ailesine sabirlar dilerim.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun yattigi yerler nur olsun