Yahya Çelik 92 yaşında

Çatova Mahallesinden merhum Bayram Haydar ve Aişe Çelik'in oğlu, Cuma Çelik'in (Hoca Cuma) kardeşi Çarşı Esnaflarınfan Halil ve Emin kardeşlerin babası, İsmail Yılmaz'ın kayınbabası, Kuran Kursu Öğreticisi Haydar ve Ahmet Hoca ile İbrahim, Mesut ve Metin kardeşlerin amcası uzun yıllar esnaflık yapan Yahya ÇELİK vefat etmiştir. Cenazesi 26.08.2020 Çarşamba günü saat 12.00'de Molla Gürani Camiinde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

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Oğlu Halil: 0 506 584 46 15