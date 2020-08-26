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Yahya Çelik 92 yaşında

Yahya Çelik 92 yaşında
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Çatova Mahallesinden merhum Bayram Haydar ve Aişe Çelik'in oğlu, Cuma Çelik'in (Hoca Cuma) kardeşi Çarşı Esnaflarınfan Halil ve Emin kardeşlerin babası, İsmail Yılmaz'ın kayınbabası, Kuran Kursu Öğreticisi Haydar ve Ahmet Hoca ile İbrahim, Mesut ve Metin kardeşlerin amcası uzun yıllar esnaflık yapan Yahya ÇELİK vefat etmiştir. Cenazesi 26.08.2020 Çarşamba günü saat 12.00'de Molla Gürani Camiinde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
İrtibat:
Oğlu Halil: 0 506 584 46 15
Oğlu Emin: 0 541 819 62 61

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Yahya Çelik 92 Yaşında
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Ahmet Sungur 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun yattigi yerler nur olsun

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ahmet kara 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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NURİ YALÇINÖZ 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Yusuf Guven 5 saat önce

Cok guzel adamdi Yahya Emmi. Cocukken bisikletimizi tamir ederlerdi. Ailesine sabirlar dilerim.

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Durmuş Çelik 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hamdi olgun 5 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Mehmet pamir (izmir) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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