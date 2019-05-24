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Yağmur Sönmez 2 yaşında

Yağmur Sönmez 2 yaşında

Yağmur Sönmez 2 yaşında

Aslen Kayageçit Mahallesi’nden Cebrail ve Kifayet Sönmez ailesinin kızı, Murat, Hüseyin, Hakan, Abdullah, Cuma Sönmez kardeşlerin yeğeni Yağmur Sönmez vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi, sanayi arkası Mevlana Camii civarındaki hanelerinde okunmaktadır.

 Taziye için telefon: 0543 509 4676 babası Cebrail

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