Aslen Kayageçit Mahallesi’nden Cebrail ve Kifayet Sönmez ailesinin kızı, Murat, Hüseyin, Hakan, Abdullah, Cuma Sönmez kardeşlerin yeğeni Yağmur Sönmez vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi, sanayi arkası Mevlana Camii civarındaki hanelerinde okunmaktadır.
Yağmur Sönmez 2 yaşında
Yağmur Sönmez 2 yaşında
24 Mayıs 2019 Cuma 16:52
Aslen Kayageçit Mahallesi’nden Cebrail ve Kifayet Sönmez ailesinin kızı, Murat, Hüseyin, Hakan, Abdullah, Cuma Sönmez kardeşlerin yeğeni Yağmur Sönmez vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Orhangazi Mahallesi, sanayi arkası Mevlana Camii civarındaki hanelerinde okunmaktadır.
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