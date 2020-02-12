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Yağcı Osman Saçan 70 yaşında,

Yağcı Osman Saçan 70 yaşında,
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Ceyhan mahallesinden simitci Ahmet namı ile anılan Ahmet ve Senem Saçan ailesinin oğlu, Mustafa Ödemiş'in damadı, Dilek, Fadime, AEL Personeli Ali, Ahmet ve sanayi esnaflarından Radyatörcü Mustafa,Saçan kardeşlerin babası, Mehmet Ali, Süleyman, marangoz Tahsin ve Fatoş Saçan kardeşlerin abisi, madeni Yağcı Osman Saçan 12 Şubat 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Ceyhan Mahallesi H. İbrahim Efendi Sokak (Çınar Derneği karşışı) kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 541 779 26 85 oğlu Ali Saçan 
0 535 764 94 48 oğlu Mustafa 

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Yaşında70SaçanYağcıOsman
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