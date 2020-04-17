WHATSAPP VEFAT HATTI
VEFAT BİLGİLERİNİZİ AŞAĞIDAKİ NUMARAYA İLETİNİZ. YAYINLIYALIM.
17 Nisan 2020 Cuma 17:59
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