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Veysi Küçük 82 yaşında

Veysi Küçük 82 yaşında
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Merhum Hacı Ahmet ve Zöhre Küçük’ün oğlu; merhum Ali Kemal, Hatice ve Fadime kardeşlerin ağabeyi önceki Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Ahmet, Osman, Ömer, Abdurrahman, Fatma, Kadriye, Zümrüt ve Hacer Küçük kardeşlerin babası, Kürşat Babaoğlu, Eski Belediye Başkanlarından H.Abdullah Dede, Ayhan Özcan, Bilal Küçük’ün kayınpederi, Dr.M.Murat, Salih, Ahmet, Miraç, Zehra, Nakşiye, Ayşe, Nazlı kardeşlerin amcası Veysi Küçük muzdarip olduğu kanser hastalığına yenik düşmüştür. Cenazesi 24 Eylül 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakip pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kızılcaoba mahallesi murat caddesi nazar sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:o
Oğlu Ahmet             0543 420 62 90
Oğlu Ömer              0530 170 96 73
Oğlu Abdurrahman 0532 294 04 57


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Veysi Küçük 82 Yaşında
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ADNAN GÖNÇ 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ADNAN GÖNÇ

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Adem Kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 7 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet küçük ailesine baş sağlığı diliyorum.

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Hamdi olgun 7 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 5 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet;evlatlarına,damatlarına,eş-dost ve yakınlarına,tüm KÜÇÜK ailesine başsağlığı diliyorum.

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Şekerci Mehmet ve şaban 5 saat önce

Yüceler yücesi Allah cc Gani Gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın iyi insandı Veysi amca sevdiğim insandı inş efendimize komşu olur

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Mesut Köprübaşı 5 saat önce

Veysi Küçük Bey'e ALLAHtan Rahmet ; Evlatlarına, Kardeşlerine, Yakınlarına Başsağlığı Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İnşAllah.. Amin...

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