Veysi Küçük 82 yaşında

Merhum Hacı Ahmet ve Zöhre Küçük’ün oğlu; merhum Ali Kemal, Hatice ve Fadime kardeşlerin ağabeyi önceki Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Ahmet, Osman, Ömer, Abdurrahman, Fatma, Kadriye, Zümrüt ve Hacer Küçük kardeşlerin babası, Kürşat Babaoğlu, Eski Belediye Başkanlarından H.Abdullah Dede, Ayhan Özcan, Bilal Küçük’ün kayınpederi, Dr.M.Murat, Salih, Ahmet, Miraç, Zehra, Nakşiye, Ayşe, Nazlı kardeşlerin amcası Veysi Küçük muzdarip olduğu kanser hastalığına yenik düşmüştür. Cenazesi 24 Eylül 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakip pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kızılcaoba mahallesi murat caddesi nazar sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:o

Oğlu Ahmet 0543 420 62 90

Oğlu Ömer 0530 170 96 73

Oğlu Abdurrahman 0532 294 04 57