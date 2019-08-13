Veysel Şahin 50 yaşında

Izgın mahallesinden Mustafa Şahin’in oğlu, Emirhan Günay’ın damadı, Hatun Şahin’in eşi, Fadime, Emine, Hatice, Güllü, Elif kardeşlerin kardeşi Elbistan Belediyesi personeli Veysel Şahin vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i sebze hali yanı Hayat Park Sitesi’nde okunmuştur.
Taziye için telefonlar:
0 542 818 44 46 yeğeni İsmail Bakan,
0 553 699 06 46 eniştesi Hasan Bakan.
Cenaze ilanlarında seninde resmimi görmeyi hayal bile edemezdim.Amansız hastalığın apansız seni ayırdı aramızdan üstelik bir arafe günü.Rabbim cennetinde ağarlasın.Gözün arkada kalmasın.Gözüne güvnemediğin kuzuların bize emanet. ...