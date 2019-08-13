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Veysel Şahin 50 yaşında

Veysel Şahin 50 yaşında

Veysel Şahin 50 yaşında
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Izgın mahallesinden Mustafa Şahin’in oğlu, Emirhan Günay’ın damadı, Hatun Şahin’in eşi, Fadime, Emine, Hatice, Güllü, Elif kardeşlerin kardeşi Elbistan Belediyesi personeli Veysel Şahin vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i sebze hali yanı Hayat Park Sitesi’nde okunmuştur.

Taziye için telefonlar:

0 542 818 44 46 yeğeni İsmail Bakan,

0 553 699 06 46 eniştesi Hasan Bakan.


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neslihan 1 hafta önce

Cenaze ilanlarında seninde resmimi görmeyi hayal bile edemezdim.Amansız hastalığın apansız seni ayırdı aramızdan üstelik bir arafe günü.Rabbim cennetinde ağarlasın.Gözün arkada kalmasın.Gözüne güvnemediğin kuzuların bize emanet. ...

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Yavuz 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanin cennet olsun..

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Müslüm ARSLAN Elbistan 1 hafta önce

Allah Rahmet etsin,mekanı Cennet olsun.

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Fatih tekin 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Murtaza AKKUŞ 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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